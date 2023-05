Milan: interessa Loftus-Cheek del Chelsea

Il centrocampista può partire per 20 milioni di Euro

05-05-2023 20:37

Il Corriere dello Sport rilancia un’indiscrezione che arriva direttamente dalla Premier League e che riguarda il Milan. Il mediano del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, viene visto come un esubero dai Blues. Il centrocampista 27 anni potrebbe essere un’occasione per molti (in Italia per i rossoneri). Il suo contratto scade nel 2024 e per una cifra attorno ai 20-25 milioni può lasciare Londra già la prossima estate.