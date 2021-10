Milan, intervento riuscito per Maignan: ecco i tempi di recupero

Brutte notizie per il Milan, che continua a perdere pezzi. Oltre alla positività al Covid-19 di Theo Hernandez e al quasi sicuro fortait verso l’Hellas Verona di Calabria, i rossoneri sono alle prese con l’infortunio del portiere titolare Mike Maignan, che si è sottoposto nella giornata di oggi ad un’operazione chirurgica al polso sinistro. L’estremo difensore francese si era fatto male nella gara di Anfield, quando ha provato a parare il rigore calciato dall’egiziano Momo Salah. Nel corso dell’ultima Nations League con la Francia, poi, il riacutizzarsi del dolore ha spinto il giocatore a sottoporsi all’intervento. Pochi minuti fa è arrivato anchela nota ufficiale del Milan, che comunica così i tempi di recupero del giovane portiere:

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare.

L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane”.

Nessuna speranza di riaverlo per il derby, come si ipotizzava all’inizio, ma arrivederci al 2022. Nel frattempo il ruolo di primo dovrebbe essere preso, al momento, dal portiere rumeno Ciprian Tatarusanu, che fino a questo momento ha disputato appena cinque partite in rossonero: una in Serie A contro la Roma lo scorso anno finita 3-3 e altre quattro distribuite tra Coppa Italia ed Europa League. Con anche Plizzari ai box, Massara è già corso ai ripari ingaggiando l’esperto Antonio Mirante, già in orbita rossonera nelle scorse sessioni di calciomercato. Attualmente svincolato, potrebbe presto aggiungersi alla rosa del Diavolo.

Auguri di pronta guarigione per l’ex Lille, che in queste prime partite con la maglia del Milan ha già ampiamente dimostrato di non far rimpiangere Gigio Donnarumma.

Ore 20:21 – È di pochi minuti fa un nuovo comunicato ufficiale del Milan, col quale annuncia il tesseramento fino al termine della stagione del portiere Antonio Mirante. Questa la nota del club di Via Aldo Rossi:

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Mirante. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al termine della Stagione Sportiva.

Mirante nel corso della carriera ha difeso le porte di Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma, Bologna e Roma e da oggi indosserà la maglia rossonera numero 83″.

