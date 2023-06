Milan, Kalulu: "Maldini mi ha aiutato. Qui sono cresciuto"

Il difensore francese ha ripercorso la sua avventura finora con la maglia rossonera, dove ha vinto lo Scudetto un anno fa.

22-06-2023 17:00

Pierre Kalulu è stato uno dei protagonisti dello Scudetto 2022 del Milan e il difensore francese spera di regalarsi ancora qualche soddisfazione con la maglia rossonera. Intanto ha ripercorso finora la sua avventura con un’intervista a Rivista Undici, parlando proprio di quel 22 maggio: “A essere sincero non avevamo paura prima di Sassuolo-Milan. C’era un po’ quell’adrenalina di sempre, quella prima di ogni partita, ma sapevamo di aver lavorato bene in settimana e nella stagione, eravamo tranquilli. Non c’era più tensione del solito”.

Quindi, sul rapporto con Paolo Maldini: “Mi ha aiutato di più a capire quanto conta il calcio in Italia. Il tifo è pazzesco, la gente ti ama davvero. Quando andavamo in trasferta lui era sempre il più acclamato, anche se ha smesso di giocare più di dieci anni fa”. Sui miglioramenti in rossonero invece: “Sono cresciuto in tutto. Sono più forte, più veloce, più libero di testa, le cose mi vengono più naturali. Posso migliorare ancora in tutto! Posso essere ancora più deciso, specie nei duelli aerei, e posso sempre leggere meglio le partite”.