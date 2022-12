Milan, Kjaer: "Dobbiamo migliorare tanto"

30-12-2022 23:40

È finita con una sconfitta per 3-0 la partita del Milan in casa del Psv Eindhoven. Dopo questo nuovo ko in amichevole, il difensore Simon Kjaer ne ha parlato così a Milan TV: “Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare, oggi abbiamo fatto troppi errori. A tutto il resto penserà il mister – così il danese -. Peccato per i risultati, ma possiamo solo migliorare. Sarà molto importante iniziare bene il 4, poi si gioca ogni tre giorni”.

Sulle sue condizioni fisiche ha invece detto: “Io sto bene, sto migliorando. Sto provando a trovare la mia strada. È stato l’anno dal punto di vista fisico e mentale più impegnativo della mia carriera, ma sono in una grande squadra e in un grande club che mi è sempre stato vicino. Quindi c’è solo da lavorare”.