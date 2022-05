Milan, Kjaer: "Scudetto? Più grande gioia che ho vissuto"

25-05-2022 13:09

Al canale danese TV2 SPORT, Simon Kjaer ha parlato della vittoria dello scudetto: “È stato pazzesco! Tutti sono così felici. È molto difficile da esprimere a parole. È assolutamente incredibile… vedere quanto significhi per i tifosi. È un’esperienza fantastica. Il mio primo trofeo? Spero non sia l’ultimo. Sono così orgoglioso. Sono venuto al Milan due anni e mezzo fa e sono successe tante cose. Per la squadra e per come siamo migliorati. Nessuno credeva che saremmo potuti diventare campioni quest’anno. Noi ci abbiamo sempre creduto. Sapevamo che c’era molto lavoro da fare e che sarebbe stata una strada difficile. Penso che sia una sensazione incredibile quella che abbiamo dentro ora”.

Kjaer non ha dubbi: “Se è la mia vittoria più grande? Ho sempre avuto difficoltà a confrontare la nazionale e il club. Sono due cose completamente diverse emotivamente. Ma non c’è dubbio che questa sia la più grande emozione che abbia mai vissuto. Divertiti! L’ho detto anche ai ragazzi in Danimarca durante l’Europeo. Divertiti finché dura. C’è un po’ di caos, ma non puoi essere sicuro di vivere di nuovo un’esperienza del genere”.