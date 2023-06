Milan ,l’ex DT Leonardo commenta il mercato del 2018

Il brasiliano in un’intervista al Corriere della Sera commenta il suo operato al Milan: “Paquetà? È stato titolare del Brasile e campione nella finale di Conference League”

09-06-2023 14:36

Il brasiliano Leonardo, ex allenatore e poi direttore tecnico del Milan, nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha commentato il mercato dei rossoneri sotto il suo operato. Il dirigente brasiliano è stato accusato dai tifosi di aver scelto per una campagna acquisti non all’altezza di quanto investito (38 milioni).

Leonardo ha voluto, a distanza di tempo, dire la sua riguardo quella sessione di mercato: “Intanto furono acquisti decisi collegialmente. Caldara era il difensore più promettente in circolazione prima che si infortunasse. Higuain fu il frutto di uno scambio con Bonucci. Il Milan ha recuperato tutti i soldi investiti in Paquetà. È stato titolare del Brasile e campione nella finale di Conference League”.

Prosegue poi ancora il brasiliano: “Non può essere considerato un flop un giocatore che arriva in Premier per 60 milioni. Piatek, allora capocannoniere, è stato comprato e rivenduto alla stessa cifra”.