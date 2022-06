Milan: la situazione di Messias e Florenzi

16-06-2022 08:20

Oltre a guardare ai primi colpi di mercato che dovrebbero essere Origi e Sanches, il club rossonero sta lavorando per chiudere i riscatti di due giocatori già in rosa ovvero quelli di Junior Messias e di Alessandro Florenzi.

L’ex Crotone ha disputato una stagione un po’ altalenante. Di lui si ricorda il gol al Wanda Metropolitano, qualche bella giocata, ma forse poca continuità. Nonostante questo però, Il Milan, è vicinissimo al riscatto con lo sconto del brasiliano sulla base, secondo le ultime indiscrezioni, di 4.5 milioni totali (compresi prestito e riscatto); non è escluso, comunque, che il centrocampista offensivo possa poi salutare Pioli nelle prossime settimane per accasarsi in un altro club.

Diversa la situazione legata all’ex Roma FLorenzi. Il laterale destro verrà riscattato dai giallorossi e rimarrà a disposizione del tecnico rossonero. Anche per lui si prevede uno sconto sulla cifra pattuita l’anno scorso con la Roma: dai 4.5 previsti si passerà ai 2.8 concordati negli ultimi giorni.

