Dopo mesi di ottimismo, è gelo tra le parti in causa. Il Diavolo infastidito dalla richiesta dell'entourage del giocatore che vorrebbe dimezzare l'attuale clausola rescissoria.

31-01-2023 09:55

Giungono indiscrezioni allarmanti riguardo al futuro di Rafael Leao. La trattativa per il rinnovo del contratto è stata congelata. Di colpo, le parti in gioco si sono allontanate moltissimo e non sembrano esserci, al momento, le condizioni per un riavvicinamento.

Milan, il rinnovo di Leao ora è davvero lontano

L’ottimismo delle scorse settimane si è smaterializzato di colpo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la permanenza di Rafael Leao a Milanello ora pare molto più difficile. Dopo mesi di trattativa, la situazione è precipitata completamente.

La proposta avanzata dal Milan per il rinnovo del contratto del portoghese, in scadenza nel giugno del 2024, sarebbe stata congelata e, al momento, il rischio di un addio si sta facendo sempre più concreto.

Milan, la richiesta di dimezzare il valore della clausola

Il vero problema riguarderebbe l’entità della clausola rescissoria. Come noto, al momento, chi vuole Rafael Leao deve pagare una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro.

Una cifra considerata troppo elevata dall’entourage del giocatore. La proposta sarebbe stata quella di dimezzarla immediatamente sino ad arrivare a quota 70 milioni di euro (80 milioni di euro come massimale). Il tutto prima del rinnovo del contratto, quindi senza nessuna vera garanzia per la società rossonera.

Milan, Maldini furioso: niente sconti sulla clausola attuale

Il Milan avrebbe risposto picche alla richiesta dell’entourage del giocatore. Dimezzare l’attuale clausola rescissoria permetterebbe a tanti big club di farsi avanti e portarsi via il portoghese a cifre decisamente modiche, considerato il valore del fuoriclasse classe 1999.

La presa di posizione (forte) del Diavolo avrebbe portato il gelo tra le parti in gioco. Paolo Maldini sarebbe molto infastidito dalla nuova situazione. A questo punto, la permanenza di Rafael Leao a Milano, sponda rossonera, pare difficile. Senza un rinnovo (da ricordare anche la questione Sporting Lisbona), impossibile per il Milan pensare di trattenere la propria giovane stella oltre la prossima estate. Il rischio di perderlo poi a zero sarebbe troppo elevato (e costoso). I top club interessati a Rafael Leao seguono, interessati, l’evolversi della vicenda.

