Milan, c'è fiducia per il rinnovo di Leao

02-01-2023 23:44

Le prime ore del mercato di gennaio hanno regalato un bel po’ di ottimismo in casa Milan sul fronte rinnovi. Il più importante è quello di Rafael Leao, per cui la fiducia è davvero aumentata. L’offerta dei rossoneri è di sette milioni a stagione e nei prossimi giorni, come riporta Sky Sport, ci sarà un nuovo incontro tra l’entourage del portoghese, Paolo Maldini e Ricky Massara.

Potrebbe dunque arrivare presto la fumata bianca definitiva per la permanenza di Leao al Milan oltre al 2024, la scadenza del suo attuale contratto. Il giocatore vuole restare e le parti stanno cercando di risolvere i vari problemi, tra cui la clausola dello Sporting Lisbona. Ottimismo per i rossoneri anche sui rinnovi del contratto di Ismael Bennacer e Olivier Giroud.