Milan, mai visto un Suso così

Jesùs Suso è entrato in 10 dei 18 gol segnati finora dal Milan in campionato. Partendo da questo dato si può capire a pieno l’importanza dell’estero spagnolo nell’economia di gioco della squadra di Rino Gattuso: quando hanno la palla, i rossoneri arrivano con una certa facilità sulla trequarti, ma poi per entrare in area si finisce sempre dall’ex Genoa, Liverpool e Almeria. Il Milan, insomma, pende a destra per sfruttare il miglior momento della carriera di Suso. Sì, perché a 24 anni lo spagnolo sembra aver raggiunto quella continuità di rendimento che gli è mancata negli anni precedenti per esplodere.

MIGLIOR ASSIST-MAN. Mai in carriera Suso era stato tanto decisivo: quest’anno ha già segnato 3 gol e servito 7 assist in campionato, risultando il migliore della serie A in questa specialità: dietro di lui Cristiano Ronaldo e Fabio Quagliarella, fermi a quota 5. Higuain l’uomo che ha beneficiato maggiormente dei suoi passaggi, trasformandone tre; seguono Bonaventura con due, Cutrone e Calabria con uno.

CHE PARTENZA. Un rendimento da top player, imparagonabile alle partenze delle precedenti stagioni dello spagnolo. Nella scorsa, dopo 9 partite in campionato Suso aveva segnato lo stesso numero di gol, ma i passaggi vincenti per i compagni erano stati solo 2. Due anni fa, al suo primo vero campionato con il Milan, la sua partenza era stata segnata da un gol e 3 passaggi vincenti. Il rendimento attuale è di tutt’altro livello e al Milan sperano che sia il segnale del definitivo salto di qualità da parte dello spagnolo, che nelle annate precedenti è andato incontro a improvvisi cali di forma. E con un Suso così, capace di inventare gol a ripetizione, Gattuso ha l’obbligo di sistemare la difesa: primo non prenderle, tanto poi davanti ci pensa Suso.

SPORTEVAI | 31-10-2018 10:22