Milan, Maignan: "Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo, ma assicurati di non intralciare la strada".

24-09-2022 14:59

Maignan rimarrà fermo per la seconda volta da quando indossa la maglia del Milan. Il portiere del club campione d’Italia ha rimediato un infortunio al polpaccio con la francia durante l’ultima partita di Nations League e rimarrà ai box potenzialmente per un altro mese. Il giorno dopo l’esito degli esami strumentali, il difensore transalpino ha scritto un messaggio sui propri canali social, incitando anche i propri compagni di club e di Nazionale: “Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo, ma assicurati di non intralciare la strada”.