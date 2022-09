Milan, Maignan out 2-3 settimane: Tatarusanu potrebbe giocare in Champions

23-09-2022 19:14

Non arrivano buone notizie per Maignan dopo l’infortunio in Francia-Austria: gli esami effettuati a Parigi avrebbero evidenziato una piccola lesione al polpaccio per il portiere rossonero, che ora si sottoporrà a nuovi test in Italia.

Il Milan intanto riflette: Maignan dovrebbe saltare le due sfide col Chelsea e la partita contro la Juventus, oltre ovviamente all’Empoli dopo la sosta. C’è la possibilità di sostituirlo in Champions (con Tatarusanu) per 30 giorni, i rossoneri prenderanno a breve una decisione.