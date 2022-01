Milan, Maldini ai tifosi: "Mercato? Non aspettatevi colpi alla Berlusconi"

06-01-2022 18:35

Prima del fischio d’inizio di Milan-Roma, Paolo Maldini ha voluto mandare un messaggio ai tifosi parlando di mercato: “Non bisogna aspettarsi colpi alla Berlusconi. Cerchiamo di essere sostenibili. Botman? Non è l’unico bravo. Vedremo se prenderemo un difensore in prestito o definitivo”.

“Berlusconi prendeva i migliori al mondo – ha commentato Maldini a Dazn -, ora i tifosi non si aspettino colpi da parecchi milioni. Il difensore è una necessità, poi se ne faremo uno in prestito per sei mesi o con una soluzione definitiva lo decideremo in base al prezzo e al tipo di giocatore”.

OMNISPORT