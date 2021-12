Milan, Maldini conferma: "Sostituire Kjaer' Stiamo valutando"

11-12-2021 21:32

Paolo Maldini ha preso la parola pochi minuti prima dell’inizio della sfida della Dacia Arena tra Udinese e Milan. Spaziando tra vari argomenti, si arriva a parlare anche del prossimo mercato, dove si cerca un sostituto di Simon Kjaer, che purtroppo si è rotto il legamento crociato contro la Salernitana:

“Il 10% di ciò che si dice si avvicina al vero. Con l’infortunio lungo di Simon stiamo valutando se integrare un elemento già pronto oppure uno di prospettiva. Non è detto però che si possa trovare. Con campionato e Coppa Italia reputo questa squadra comunque sia competitiva”.

Una parola anche sul gap con le squadre di Premier League:

“Se hai ricavi alti hai la possibilità di avere una rosa più competitiva. Per arrivare a quei livelli devi essere un po’ creativi se non hai a disposizione quelle cifre. Dobbiamo crescere in mentalità ovvero gestire la pressione, le tre gare in una settimana e tante altre cose. Sono qualità che acquisti col tempo. C’è anche chi non le acquisisce mai e lì si vede il valore di un giocatore”.

Infine, un commento sull’eliminazione dalla Champions League:

“È stata una delusione. Serve uno o due step ancora per arrivare alla qualificazione oltre ai gironi. Sappiamo di non esserci, ma la strada è quella giusta. Il girone era duro, ma se avessimo pareggiato con l’Atletico Madrid le cose sarebbero andate diversamente”.

