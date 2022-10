22-10-2022 19:51

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Nessun problema per il Milan. Contro il Monza, i rossoneri ci mettono poco più di un’ora per chiudere la pratica. Nonostante il turnover di Pioli, i rossoneri non vanno mai in difficoltà e riescono a conquistare tre punti che li riportano al primo posto in classifica in attesa della gara del Napoli. Sui social i fan rossoneri celebrano le grandi prestazioni di Diaz e Origi, ma si scatena anche la polemica per la scarsa resistenza, che secondo alcuni tifosi di altre squadre, avrebbe opposto il Monza.

Milan-Monza: Brahim Diaz fa impazzire i tifosi

A segnare la rete del vantaggio per la formazione rossonera ci pensa Brahim Diaz che torna al gol dopo quello bellissimo realizzato contro la Juventus. Il giocatore sembra uno dei più in forma nella formazione di Stefano Pioli ed i tifosi lo esaltano: “Brahim Diaz ci ha preso gusto a fare gol partendo da centrocampo”, scrive Antonio. Anche Valerio è entusiasta: “Pochi eventi mi hanno dato una gioia paragonabile a quella di vedere Brahim Diaz così in fiducia e determinante”.

Ma la serata magica dell’attaccante spagnolo è solo cominciata ed al 41’ arriva anche la rete del raddoppio: “Brahim sembra abbia deciso di diventare un calciatore vero subito prima di tornare al Real Madrid”, scrive uno spaventato Zoro. Mentre c’è chi va all’attacco dei suoi detrattori: “Il carro è ufficialmente chiuso, non provate a salirci ora”.

Sorpresa Origi: il Milan trova un nuovo asso

Dopo aver fatto i conti con gli infortuni, ora Stefano Pioli può contare anche su Divock Origi. L’attaccante belga arrivato quest’estate dal Liverpool doveva fornire un’alternativa in più nel reparto offensivo ma qualche problema fisico gli ha impedito di scendere in campo. Contro il Monza, il belga però dimostra subito le sue qualità: “Origi mi auguro di non rivederlo più in panchina, siamo un’altra squadra con una punta così mobile”. La pensa così anche Menni: “Origi fisicamente ammazza tutti, ha velocità, tecnica ed è un grande attaccante. Speriamo che sia finito il periodo infortuni per lui”.

Il Monza si scansa: l’accusa rimbalza sui social

Nonostante una vittoria agevole, il mondo dei social non resta a guardare pronto a scattare una nuova polemica che arriva stavolta dai tifosi dell’Inter che accusano il Monza di “scansarsi”, alimentata dalla presenza sull’altro fronte di Berlusconi e Galliani: “Il gol di Brahim Diaz è da ufficio inchieste – scrive Simone – Mancava solo il red carpet; una sfilata con la difesa del Monza totalmente inerme”. E sono tanti i tifosi a sospettare: “Penso che non ci sia una persona in Italia che si aspettava qualcosa di diverso”. E ancora: “Milan in campo con 4 titolari, il resto riserve. A fine partita tutti insieme a stappare champagne negli spogliatoi”.