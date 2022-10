22-10-2022 11:44

L’anticipo del sabato delle ore 18, valido per l’undicesima giornata di Serie A, è Milan-Monza. Una sfida dai mille ricordi per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani (ora al Monza), che affrontano per la prima volta il loro passato.

Milan-Monza: possibile esclusione per Leao

Vediamo ora le possibili scelte per Milan-Monza. Per i rossoneri, in porta confermato Tatarusanu a causa del perdurare dell’assenza di Maignan. In difesa, spazio alla coppia Kjaer-Tomori, che sarà squalificato in Champions. In centrocampo, c’è la possibilità di vedere Bennacer e Pobega, con Tonali inizialmente a riposo; anche Messias dovrebbe riprendere il suo posto sulla destra con Diaz in vantaggio su De Keteleare. In attacco, meritato riposo per Giroud e Leao, sostituiti da Origi e Rebic.

Per quanto riguarda il Monza, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Monza, Palladini schiera fondamentalmente la formazione titolare capace di battere anche la Juventus. Dubbi solamente in attacco, con Gytkjaer che dovrebbe essere preferito a Petagna e Mota in attacco e Pessina con Caprari a muoversi alle sue spalle.

Milan-Monza: arbitra Livio Marinelli

Livio Marinelli è l’arbitro scelto per Milan-Monza, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Palermo; quarto uomo Prontera mentre al Var la coppia Guida e Mondin.

Due i precedenti di Livio Marinelli con il Milan: un successo e un pareggio per i rossoneri rispettivamente contro Udinese (4-2) e Bologna (0-0) entrambe nel 2022. Decisamente più ampio invece la gamma di gare dirette dal fischietto di Tivoli (Roma) alla compagine brianzola, con sei gare all’attivo. Con quest’arbitro per la società di Silvio Berlusconi, nessuna vittoria: 4 pareggi e due sconfitte.

Serie A: dove seguire Milan-Monza

Sarà DAZN a trasmettere Milan-Monza oggi alle 18. Per vederla su ‘DAZN‘, basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l’app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visibile anche su Sky all’interno di Zona Dazn.

