Serie A 2022-2023, Milan-Monza: le probabili formazioni

E venne il giorno di Milan-Monza. Per l’11ª giornata di Serie A San Siro ospita alle 18 il primo derby milanese-brianzolo della storia della Serie A, che si carica di significati grazie all’amarcord di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, amministratore delegato e proprietario del club biancorosso dopo aver scritto la storia del Milan e del calcio italiano e mondiale tra il 1986 e il 2017.

Oltre che in diverse amichevoli estive, per quello che fu un test classico tra gli anni ’80 e ’90 al Brianteo, Milan e Monza a livello ufficiale si sono affrontate solo sei volte in Coppa Italia, l’ultima delle quali nel 1972, e altrettante volte in Serie B, nelle stagioni ’80-81 e ’81-82, ma questa sarà ovviamente un’altra storia.

Rossoneri a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, ma falcidiati ancora dagli infortuni, su tutti la ricaduta muscolare di Maignan: Pioli medita la prima della coppia Rebic-Origi, con Giroud a riposo in vista della Champions League.

Dall’altra parte Palladino, reduce dalla prima sconfitta della propria gestione a Empoli, alla quale è seguito il colpo di Udine in Coppa Italia, è senza Rovella squalificato e Izzo infortunato: in regia va Barberis, davanti Gytkjaer preferito a Petagna.

Milan-Monza, le probabili formazioni.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All.: S. Pioli.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer. All.: R. Palladino.