Bennacer, il rinnovo col Milan si complica: la Premier sullo sfondo

19-10-2022 17:57

Si complica in casa Milan la procedura di rinnovo contrattuale di Ismaël Bennacer, che scadrà non al termine di questa stagione, bensì in data 30 giugno 2024. Il mediano algerino, che attualmente percepisce 1,7 milioni annui, chiede di arrivare almeno a 4 milioni di euro.

Una cifra attualmente fuori budget per il club rossonero, disposto ad arrivare fino a 3,5 milioni. Secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb, a questo proposito, Bennacer avrebbe ricevuto l’offerta di un club di Premier League in grado di accontentare le sue richieste. Una trattativa di prolungamento, insomma, che si sta facendo via via più complicata del previsto.