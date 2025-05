Milan-Monza, moviola: che debutto in A per l’arbitro tra rigori, gialli, fischi e contestazioni

La prova dell’arbitro esordiente Rutella a San Siro nell’ultima giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Enna ha ammonito solo Bianco

Daniele Rutella della sezione di Enna, la scelta per Milan-Monza, era all’esordio assoluto nella massima categoria. Quest’anno aveva diretto 13 partite di Serie B e 2 gare di Coppa Italia (sempre con squadre cadette coinvolte). Da ricordare che due anni fa si salvò per il rotto della cuffia dalla dismissione dalle graduatorie arbitrali. Al termine della stagione rimasero in organico sia il discusso Gualtieri che lo stesso Rutella e Perenzoni. Tutti salvi grazie all’immunità dei primi anni ma come se l’è cavata ieri a San Siro?

I precedenti di Rutella con Milan e Monza

Il fischietto siciliano era alla prima assoluta con rossoneri e brianzoli.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Prenna e Arace, con Santoro IV uomo, Ghersini al Var e Guida all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo Bianco del Monza.

Milan-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Joao Felix chiede un rigore per una trattenuta di Pedro Pereira ma il contatto è minimo. Al 15′ tifosi della Curva Sud del Milan lasciano lo stadio. Questa è la forma di protesta che ha adottato il tifo organizzato rossonero contro il lavoro della società in questa stagione molto deludente per il Milan. Al 43′ gol del Monza, segna Keita ma Kyriakopoulos partiva da fuorigioco a inizio azione. Al 50′ graziato Carboni, che entra in ritardo sul tiro di Reijnders: l’arbitro decide di lasciar proseguire. Il primo giallo della gara al 51′, è per Bianco, er una trattenuta su Joao Felix. Al 92′ rischia grosso Akpa Akpro a valanga su Tomori. Rischia il giallo il giocatore del Monza. Dopo 3′ di recupero Milan-Monza finisce 2-0 tra i fischi del pubblico rossonero.