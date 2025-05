Pagelle di Milan-Monza 2-0: tra i fischi sbucano Gabbia e Joao Felix. I rossoneri chiudono una stagione deludente

I top e flop del match di San Siro, valevole per la 38a giornata di Serie A. Si decide tutto nella ripresa quando il Diavolo schiaccia l'avversario e trova tre punti nella contestazione generale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Contestazione, fischi, la Curva Sud che abbandona lo stadio dopo 15 minuti. Sono questi gli ingredienti di un Milan-Monza che conta zero per la classifica. Ed il primo tempo in effetti tanto vale: zero, data la totale assenza di emozioni. Nella ripresa, poi, Conceicao aggiusta il tiro e si porta l’incontro a casa con le reti di Gabbia e Joao Felix. Ma c’è poco da esultare per il Diavolo per una stagione che si conclude in modo fallimentare.

Le scelte di Conceicao e Nesta

Clima surreale a San Siro. D’altra parte la partita più importante del Milan, ormai, non si gioca in campo bensì fuori. Mentre i tifosi contestano, Sergio Conceicao sceglie il suo ultimo 11 da allenatore del Diavolo. Ed è sorprendente perché restano fuori Leao, Theo Hernandez ed anche Fofana. Jovic fa la prima punta, con Camarda in panchina.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Monza è l’altro grande flop di questa edizione di Serie A. Condannato già aritmeticamente da tempo alla B, i brianzoli sono privi di D’Ambrosio ed Izzo. Tra i pali c’è ancora Pizzignacco. In avanti, invece, Keita Balde è il terminale offensivo con Caprari e Ciurria a supporto.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Unica emozione: l’uscita di scena della Curva

Un’emozione prova a crearla in avvio Pavlovic con un colpo inaspettatamente presente nel suo repertorio: il calcio di punizione. Nell’occasione, però, Pizzignacco è pronto. Dopo 15 minuti la Curva Sud abbandona lo stadio come aveva annunciato anche prima dell’inizio della gara. E onestamente la verità è che non è che si siano persi chissà quale spettacolo in un primo tempo complessivamente poco vibrante. Keita segna a fine primo tempo ma è offside.

Gabbia e Joao Felix: il Milan si congeda con una vittoria

Nella ripresa, al fine di rivitalizzare il suo Milan, Conceicao inserisce Camarda e Chukwueze e qualche risposta arriva. L’occasione più nitida arriva sulla testa di Joao Felix che colpisce la traversa. Un minuto dopo è più lesto Gabbia che di testa da angolo infila l’1-0. La difficoltà era sbloccare la gara: dopo tutto diventa in discesa. Così arriva il raddoppio di Joao Felix su punizione.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Nessuna parata particolarmente degna di nota.

Nessuna parata particolarmente degna di nota. Tomori 6,5 Non va mai in difficoltà. La serata è tranquilla.

Non va mai in difficoltà. La serata è tranquilla. Gabbia 7 Keita non gli dà particolare filo da torcere. Segna il gol che apre la gara.

Keita non gli dà particolare filo da torcere. Segna il gol che apre la gara. Pavlovic 6,5 Tenta il gol su punizione. Ben piazzato anche in difesa.

Tenta il gol su punizione. Ben piazzato anche in difesa. Musah 5 Da esterno a tutta fascia fa tanta fatica. E’ quasi insignificante. (Dal 46′ Chukwueze 7 Anche se confusionario ha il merito di rendere il match più frizzante: dopo la noia del primo tempo ci voleva proprio).

Da esterno a tutta fascia fa tanta fatica. E’ quasi insignificante. (Dal 46′ Anche se confusionario ha il merito di rendere il match più frizzante: dopo la noia del primo tempo ci voleva proprio). Reijnders 6,5 Tocca una discreta quantità di palloni, la qualità è risaputa.

Tocca una discreta quantità di palloni, la qualità è risaputa. Loftus-Cheek 6 In crescita, pur senza strafare. Partita di sostanza, la sua.

In crescita, pur senza strafare. Partita di sostanza, la sua. Bartesaghi 6 Ha voglia e si impegna. Nel contesto generale, va bene così. Si rende protagonista anche di una bella giocata offensivi con applausi dal pubblico. (Dal 61′ Jimenez 6 Non dà la stessa esuberanza di Chukwueze ma è decisamente più ordinario).

Ha voglia e si impegna. Nel contesto generale, va bene così. Si rende protagonista anche di una bella giocata offensivi con applausi dal pubblico. (Dal 61′ Non dà la stessa esuberanza di Chukwueze ma è decisamente più ordinario). Pulisic 6 Uno spunto per tempo: non la sua miglior partita della stagione. (Dall’86’ Florenzi ng ).

Uno spunto per tempo: non la sua miglior partita della stagione. (Dall’86’ ). Joao Felix 7 Un controllo sbagliato accende i fischi di San Siro. Non meritati, almeno quest’oggi. Prova due conclusioni: una va fuori di poco, l’altra finisce sulla traversa. Alla fine su punizione riesce ad andare a bersaglio. (Dall’80’ Fofana ng ).

Un controllo sbagliato accende i fischi di San Siro. Non meritati, almeno quest’oggi. Prova due conclusioni: una va fuori di poco, l’altra finisce sulla traversa. Alla fine su punizione riesce ad andare a bersaglio. (Dall’80’ ). Jovic 5,5 Non è facile la vita per l’attaccante serbo. Riceve pochi palloni giocabili né fa molto, a dire il vero, per averne. (Dal 46′ Camarda 6,5 Decisamente più vivo del suo predecessore. Cerca il gol in tutti i modi).

Top e flop del Monza

Pizzignacco 6,5 Si è fatto trovare pronto. Non ha responsabilità sui gol presi.

Si è fatto trovare pronto. Non ha responsabilità sui gol presi. Akpa Akpro 6 Sempre ben posizionato, corre per due.

Sempre ben posizionato, corre per due. Caldirola 5,5 Il reparto difensivo ha perso un po’ di esperienza e non riesce a sopperire.

Il reparto difensivo ha perso un po’ di esperienza e non riesce a sopperire. Keita Balde 5,5 Prima punta assai atipica. Non riempie mai l’area né si rende pericoloso.

Serie A: la classifica