Milan-Napoli: bufera sul Var, il popolo del web azzurro non ci sta

19-12-2021 23:02

La gioia, la grande paura, ancora la gioia. Milan-Napoli è un condensato di emozioni nella parte iniziale e in quella finale, per i sostenitori azzurri. Perché se il gol di Elmas era stato salutato con cautela, il pari di Kessie annullato dal Var ha rappresentato l’apice di una tensione andato poi a buon fine.

Prudenza al gol di Elmas

Il gol in avvio aveva scatenato perlopiù prudenza nei sostenitori azzurri: “Ora ci ritiriamo su un eremo fino al 95′”, “Calma calma in questo periodo ci siamo fatti recuperare pure dal Poggibonsi”. E anche: “Vediamo di non fare la fine che abbiamo fatto col Sassuolo”. “Tanto pigliamo la rimonta anche dall’Albinoleffe”. Scaramanzia, o semplice cautela. “Troppo presto. Mo ci recuperano facile”.

Col passare dei minuti la pressione del Milan aumenta, ma fatta eccezione per una parata su Ibrahimovic, Ospina non deve compiere interventi particolarmente difficili. Ed alla fine, si può scatenare la gioia. “Na gioia una volta tanto…a Natale puoiiiii”.

I tifosi azzurri non ci stanno

E naturalmente il focus è sulle polemiche per l’annullamento del gol di Kessie: “Fallo clamoroso su Juan Jesus prima del goal di Kessie!!! Vergognosooo che nessuno lo dica in tv e sui social.. ma che partite vedete”. I tifosi azzurri fanno quadrato: “Ma io no sapevo si potesse mettere il braccio intorno al collo al difensore in area tipo boia. Invece era fuorigioco meglie accussi”. “Tre arbitri l’hanno valutato attivo, con uno che aveva già dato goal, non va bene? La prossima volta facciamo arbitrare un milanista direttamente”.

E alla fine è gioia

Ma alla fine fa di nuovo capolino l’ottimismo dopo un periodo difficile. “Così si vincono i campionati. Vincendo partite come queste. Poi con lo Spezia dobbiamo tornare brillanti ,fare gioco e segnare 4 gol”. “Enorme prestazione di squadra”, sottolinea qualcun altro. E c’è chi non è mai contento: “Contentissimi ma Spalletti ha sbagliato i cambi. Va detto”

