Serie A 2021/2022, Milan-Napoli: le formazioni ufficiali

19-12-2021 19:41

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, sfida valida per la 18° giornata di Serie A. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A disputate contro il Napoli (3-1 in Campania nel novembre 2020): in questo parziale cinque pareggi e ben sette successi degli azzurri. Dalla stagione 2015/16 ad oggi, tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, il Napoli è quella contro cui il club rossonero ha vinto meno partite in campionato (solo una appunto).

Queste le scelte di Pioli e Spalletti:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.: Spalletti.

OMNISPORT