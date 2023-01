Milan: nel mirino c'è un altro portiere

10-01-2023 23:09

Il Milan continua la sua caccia ai portieri. Secondo Sky, il club rossonero ha messo gli occhi su Noah Raveyre, classe 2005 del Saint Etienne in scadenza il prossimo giugno.

Il Diavolo sarebbe in contatto con l’entourage del giovane giocatore per trovare un accordo e anticipare le rivali. I meneghini hanno ceduto all’Altach Andreas Jungdal, in prestito con diritto di riscatto.

