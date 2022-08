Milan: non tramonta l'idea Tanganga

23-08-2022 08:54

Stefano Pioli vuole ancora un difensore per puntellare il reparto arretrato dei rossoneri.

Decisivi saranno gli ultimi giorni di mercato: sfumata la prima scelta che era legata al nome di Sven Botman, che ha preferito giocare la Premier League con il Newcastle, i rossoneri hanno sondato diversi obiettivi. Il profilo che in questo momento ha maggiori possibilità di vestire la maglia rossonera è Japhet Tanganga.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, Milan e Tottenham stanno approfondendo la trattativa per il trasferimento del difensore in prestito. L’operazione deve ancora entrare nel vivo, in quanto gli Spurs preferirebbero inserire l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.

Gli inglesi tuttavia hanno l’esigenza di sfoltire una rosa troppa ampia e ricca di esuberi, pertanto potranno cedere dinanzi le condizioni del Milan.

