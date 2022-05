Milan, Paolo Maldini: "Sono tornato nel momento perfetto. Ai giovani serve fiducia"

22-05-2022 23:09

La vittoria del campionato da parte del Milan è una gioia immensa anche per Paolo Maldini, che questo Milan l’ha costruito col proprio lavoro giorno per giorno fin da quando nessuno ci credeva davvero.

Queste le parole dell’ex capitano a DAZN:

“Questo è una società particolare, noi ci impieghiamo meno tempo di altri team a fare alcune cose, è nel nostro DNA. Non ci esaltiamo troppo nei periodi belli e non ci buttiamo giù per quelli brutti. Da dirigente serve fare il calcolo di gestire tanti giocatori giovani che non sono ancora formati e ai quali serve fiducia. In questo triennio il segreto è stato quello di aver detto delle cose e averle rispettate nel tempo. Abbiamo sempre dato un programma e un’idea credibile. La difficoltà di creare una squadra non ti è chiara quando non lo fai direttamente. Da calciatore lo scudetto è diverso perché sfoghi l’energia in campo, da dirigente non la puoi fare e la sfoghi con la famiglia che devono sopportare alti e bassi. Ho provato a tornare nel momento perfetto nel Milan”.

