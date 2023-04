Milan, penultimo allenamento prima della sfida all'Empoli

Serie di esercitazioni tecniche e lavoro atletico per arrivare al match contro il toscani, reduci dalla vittoria 1-0 contro il Lecce

05-04-2023 15:39

Milan al lavoro questa mattina per il penultimo allenamento prima del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri affrontare l’Empoli – al “Giuseppe Meazza” in San Siro – venerdì 7 aprile, con fischio d’inizio alle 21.

La sessione è iniziata in palestra in cui il gruppo ha eseguito l’attivazione muscolare. In seguito, rossoneri in campo per terminare la fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i conetti. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche abbinate a lavoro atletico; una fase tattica e una partitella a campo ridotto hanno concluso la sessione odierna. Il programma di domani, giovedì 6 aprile, prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alle 14.