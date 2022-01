Milan, per Leao respinto il ricorso: deve 16,5 milioni allo Sporting

23-01-2022 13:51

Non arrivano buone notizie per Rafael Leao. Come riporta Record, la Corte d’Appello di Lisbona ha rigettato il ricorso presentato dal giocatore del Milan per ottenere l’annullamento della decisione Tribunale arbitrale dello sport portoghese, che lo aveva condannato a pagare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona come risarcimento per la risoluzione unilaterale del contratto.

Leao ha come ultima possibilità quella di appellarsi alla Corte Suprema. Resta comunque la brutta notizia per il giocatore rossonero, impegnato in serata nel match contro la Juventus.

