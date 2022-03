Milan, Pioli ha l'imbarazzo della scelta

11-03-2022 16:38

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Empoli: l’allenatore emiliano dovrà fare diverse scelte di formazione, a cominciare dall’attacco, dove Giroud parte favorito su Ibrahimovic: “Di Olivier mi piace tutto, di come gioca per la squadra, sa lavorare in pressione, sa venire a giocare per smistare, sa attaccare la profondità e mi piace soprattutto la persona che è, molto determinata e serena, una persona con cui è un piacere lavorare”.

A centrocampo potrebbe riposare Tonali: “Sta bene come stanno bene Kessie, Bennacer e Diaz. Giochiamo in 11, sapete quanto è importante avere caratteristiche diverse in panchina. Sono molto fiducioso perché abbiamo i giocatori adatti per cominciare la partita e per avere soluzioni a partita in corso”.

Ballottaggio tra Romagnoli e Kalulu dietro: “Chi riterrò migliore tra i due lo schiererò dall’inizio. Alessio sta bene dopo l’infortunio, chi comincerà lo vedremo domani. Sostituto Hernandez? Florenzi con la Samp mi è piaciuto molto”.

