Milan, Pioli: "Ibrahimovic dava la colpa al campo"

23-01-2022 23:39

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rivelato un retroscena sull’infortunio di Zlatan Ibrahimovic: “Zlatan non l’ho ancora visto, ha accusato un dolore al tendine: dava responsabilità al terreno perché troppo duro, spero possa recuperare nei prossimi giorni”.

Sullo 0-0 con la Juve: “Credo che abbiamo fatto la partita giusta per il nostro momento, c’è mancato qualcosa in area di rigore. A volte siamo stati poco precisi e poco decisi nella giocata, ma spesso è stato il campo che non ci ha fatto fare l’ultimo passaggio o un controllo. La squadra è stata attenta e decisa, abbiamo lasciato poche occasioni ad una squadra forte”.

OMNISPORT