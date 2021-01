Milan, Pioli: "Ibrahimovic torna contro il Cagliari"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato così la partita persa contro la Juventus: “La partita è stata equilibrata, in alcuni momenti hanno fatto meglio di noi, così come noi abbiamo fatto meglio in altri momenti. L’episodio del 2-1 ha cambiato l’inerzia della partita e poi non siamo più riusciti a riprenderla. Sette assenze sono tante, non abbiamo perso l’identità”.

“In qualche situazione difensiva si poteva fare meglio, non siamo riusciti a sfruttare qualche recupero alto nel primo tempo”.

La squadra ha bisogno di Ibrahimovic: “Sta meglio, la prossima partita è tra tre giorni. Credo che a Cagliari ci sarà”.

OMNISPORT | 06-01-2021 23:43