Milan, Pioli in bilico: nome a sorpresa per sostituirlo

Se i rossoneri non dovessero arrivare tra le prime quattro, ci sarebbe il cambio in panchina magari con Luis Enrique.

07-03-2023 17:30

Mai come quest’anno per le squadre dietro al super Napoli sarà importante chiudere tra le prime quattro in campionato per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma data la lotta serrata, qualche big resterà di sicuro fuori. Il Milan campione d’Italia uscente sta pensando anche a questa eventualità e nel caso potrebbe davvero venire meno la fiducia nei confronti di Stefano Pioli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in ballo per il possibile ribaltone in panchina sarebbe quello di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo è a casa dopo aver lasciato le Furie Rosse al termine del Mondiale in Qatar e un ritorno in Italia, dopo l’esperienza nella stagione 2011-2012 alla Roma, non gli dispiacerebbe affatto.