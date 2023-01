Milan, Pioli: "Leao ha perso brillantezza"

L'allenatore rossonero ha spiegato l'esclusione dal primo minuto del portoghese nella sfida di San Siro con il Sassuolo.

29-01-2023 12:19

Il Milan ha grande voglia di riscatto in questo momento delicato. Ma contro il Sassuolo ci proverà senza Rafael Leao, almeno dall’inizio. Stefano Pioli ha infatti scelto di escludere il giocatore portoghese dai titolari. L’allenatore rossonero ha spiegato così a Sky Sport la sua decisione: “La scelta di Rebic al posto di Leao è dettata dalle condizioni. Rafa ha giocato tanto e ha perso un po’ di brillantezza“.

“Resta un giocatore molto importante per noi. Oggi però non lo sarà dall’inizio, ma a partita in corso“, ha aggiunto su Leao. Pioli ha poi parlato di De Ketelaere: “Charles è in crescita e ha le qualità per cercare di essere decisivo in fase offensiva. Ci aspettiamo di essere padroni del campo. Questa deve essere la partita della ripartenza. Vogliamo vincere con una partita convinta e con qualità tecnica”.