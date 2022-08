Milan, Pioli: "Non penso di perdere Leao"

26-08-2022 16:31

Dopo il pareggio con l’Atalanta, il Milan è alla ricerca di riscatto nella terza giornata di campionato di Serie A con i rossoneri che ospiteranno a San Siro il Bologna. Sulla partita Stefano Pioli ha spiegato che “domani sarà titolare uno tra Giroud e Origi. Avremo sette partite in 21 giorni. Quest’anno c’è bisogno di tutti”.

L’allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa però anche di Rafael Leao e delle continue voci su una possibile partenza del portoghese: “Deve continuare a migliorare e non sto pensando di allenarlo con l’idea che lo perderò, anche perché i suoi atteggiamenti vanno in tutt’altra direzione – ha detto Pioli -. Non vedo un ragazzo nervoso o preoccupato. Anzi. Pensa sempre a migliorarsi perché deve salire di livello”.