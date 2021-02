Milan, Pioli perde altri pezzi: defezione importante per il derby

Tutto si può dire, meno che i primi passi di Mario Mandzukic con la maglia del Milan siano stati all’insegna della buona sorte.

L’attaccante croato sarà infatti costretto a saltare l’attesissimo derby contro l’Inter a causa di un problema muscolare accusato nell’allenamento di sabato mattina. Altra defezione importante, quindi, dopo quella di Ismaël Benacer, infortunatosi in Europa League.

Impossibile per Stefano Pioli includere l’ex juventino nella lista dei convocati ed ecco una freccia che viene in meno nell’arco del tecnico emiliano a gara in corso del derby che potrebbe risultare decisivo nella corsa allo scudetto.

Mandzukic non sarebbe infatti partito titolare nel derby, ma la sua fisicità e la sua esperienza in un reparto pieno di talenti, ma giovani, eccezion fatta ovviamente per Zlatan Ibrahimovic, sarebbero servita eccome al Milan a gara in corso.

Pioli potrà quindi contare sui soli Castillejo e Leao per eventuali interventi durante la partita, mentre a partire titolari nel consueto 4-2-3-1 saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibra,

Arrivato al Milan il 19 gennaio, Mandzukic è reduce dalla prima partita da titolare giocata in rossonero, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sul campo della Stella Rossa.

Facile quindi pensare che il problema muscolare accusato sia legato anche alla lunga assenza dai campi, se è vero che prima di arrivare al Milan Super Mario era a secco di partite dal giugno 2020, quando si è chiusa la breve e poco felice esperienza in Qatar all’Al-Duhail, dove Mandzukic ha avuto come compagno Medhi Benatia, già conosciuto ai tempi della Juventus e avvicinato a propria volta al Milan nelle ultime sessioni di mercato.

In campionato, invece, appena 75 i minuti giocati finora, contro Atalanta, Bologna, Crotone e Spezia, senza mai iniziare dal primo minuto.

L’ex juventino era stato costretto a saltare anche il derby di Coppa Italia del 26 gennaio, quello del famoso scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, a causa di un problema ad una caviglia.

Guarda il derby Milan-Inter in diretta su Dazn

OMNISPORT | 20-02-2021 14:02