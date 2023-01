Il Milan perde un centrocampista importante in vista del derby contro l'Inter e forse anche per un bel po' di tempo: Maldini si è mosso subito e ha trovato un sostituto.

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Sassuolo per 5-2 e un gennaio tutt’altro da ricordare (considerando oltre al campionato anche la Supercoppa persa e l’eliminazione in Coppa Italia), i rossoneri adesso sono chiamati a vincere il derby contro l’Inter anche per vendicare il recente 3-0 subito in Arabia. Nelle ultime ore però, non sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli.

Milan, infortunio per Bennacer

L’allenatore rossonero ha infatti perso un titolare della squadra e un suo fedelissimo: Ismael Bennacer. Il comunicato ufficiale del Milan parla di esami che verranno effettuati nei prossimi giorni per valutare l’entità del guaio, ma l’infortunio al bicipite femorale sinistro quasi sicuramente costerà il derby contro l’Inter al centrocampista.

Una brutta notizia per il Milan, che adesso è chiamato a intervenire sul mercato per porre rimedio a un problema che potrebbe inguaiare la squadra di Pioli per lungo tempo. Stando alle ultime indiscrezioni, Paolo Maldini si sarebbe già mosso per cercare un sostituto di Bennacer, che possa garantire ai rossoneri quella qualità a centrocampo che mancherà sicuramente senza l’algerino.

Milan, Maldini pensa a Torreira

Paolo Maldini non avrebbe perso tempo, contattando subito Lucas Torreira per il centrocampo. Il giocatore del Galatasary tornerebbe volentieri in Italia ma non sarà semplice l’ingaggio last minute del giocatore uruguaiano. Il 26enne ex Pescara, Sampdoria e Fiorentina piace molto al direttore dell’area tecnica rossonera, che proverà nell’ultimo giorno di calciomercato a chiudere l’affare.

Milan, tensioni tra società e Maldini

Non sono però giorni semplici per Paolo Maldini: non mancano infatti tensioni tra le proprietà e l’ex capitano rossonero, che sono note da tempo e hanno radici lontane. Il direttore dell’area tecnica del Milan aveva infatti idee diverse in estate sul mercato, invocando l’innesto di tre giocatori di livello pronti da subito per innalzare il livello della rosa, mentre recentemente non ha fatto mistero della difficoltà da parte della proprietà nel mettere a disposizione risorse supplementari per la sessione di gennaio. Come ha dimostrato poi il caso Zaniolo. Una presa di posizione pubblica che non ha lasciato insensibile i rappresentanti di Redbird: adesso Maldini è chiamato a una riappacificazione e un innesto di qualità come Torreira può aiutare.