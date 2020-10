Milan, Pioli sorride: possibile rientro a sorpresa

Recupero lampo per Hakan Calhanoglu. Il turco, ko in settimana per una distorsione alla caviglia, dopo aver saltato il debutto in Europa League a Glasgow potrebbe scendere in campo già lunedì sera contro la Roma.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, Calhanoglu sabato pomeriggio si è regolarmente allenato in gruppo e dunque va verso la convocazione. Resta da capire se partirà dal 1′ o si accomoderà in panchina, pronto a subentrare in caso di necessità. Al suo posto, dall’inizio, potrebbe giocare Brahim Diaz.

Solo qualche ora prima Pioli aveva definito difficile il recupero di Calhanoglu per il monday-night, ma il turco ha bruciato i tempi.

Niente da fare invece per Rebic che ha lasciato Milanello e lunedì farà una lastra per valutare le condizioni della spalla. In caso di esito positivo il croato potrebbe tornare a disposizione contro lo Sparta Praga giovedì prossimo.

OMNISPORT | 25-10-2020 18:43