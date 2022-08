Milan, Pobega rinnova fino al 2027

05-08-2022 18:51

Tommaso Pobega ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Lo ha annunciato lo stesso club rossonero in una nota. “Tommaso, classe 1999 e cresciuto nel settore giovanile rossonero – si legge – continuerà la sua storia con il Milan”. Il 23enne centrocampista nativo di Trieste ha militato in Serie A nelle ultime due stagioni prima con lo Spezia e poi con il Torino totalizzando 53 partite e 10 gol mentre con il Milan non ha ancora giocato nessuna partita nel calcio professionistico dopo essere invece cresciuto nelle giovanili rossonere.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE