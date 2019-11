Milan, polemica sul web per il paragone imbarazzante di Ravezzani

Lo sprofondo rossonero dopo il ko interno con la Lazio è stato commentato in ogni modo da ieri sera a oggi: il Milan è sempre più in crisi e ora neanche si parla più di zona Europa. La preoccupazione è altissima tra tifosi e addetti ai lavori e colpisce soprattutto un aspetto: la difficoltà a segnare. Se Piatek si è parzialmente sbloccato, ma è ancora lontano dai livelli della prima parte della scorsa stagione, la delusione oggi si chiama Leao.

ILLUSIONE – Le sue prime prestazioni avevano illuso un po’ tutti ma la prova di ieri è stata giudicata negativamente. Per Capello è “irritante quando non ha la palla tra i piedi, non partecipa alla manovra” ma il paragone fatto da Fabio Ravezzani è ancora più imbarazzante.

IL TWEET – Su twitter il giornalista di TeleLombardia scrive: “Più guardo Leao e più rivedo Niang. La mediocrità sconfortante dell’attacco Milan affossa definitivamente una squadra mediocre. Solo nell’ultimo anno dirigenti dilettanti hanno speso 110 milioni in contanti per Paquetà, Piatek e Leao. Elliott assiste impassibile a questo scempio mentre Gazidis sa solo chieder tempo”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni dei follower: “Non è vero, è molto piu’ forte. Solo che è giovane e va inserito gradualmente. Nel Milan di oggi c’è un contesto che non permette di valorizzare i talenti” o anche: “Purtroppo c’è poco da fare è da dire, quando hai Leao, Rebic e Piatek davanti che non valgono UNO dei loro, c’è solo da riflettere… siamo messi male… molto male”.

L’IRONIA – Tanti i commenti ironici: “Io ci rivedo Luther Blissett…” o anche: “Dipende, se anche Leao si lancia da un tetto in una piscina o centra con la Ferrari una rotonda….è uguale”.

ESAGERATI – C’è chi nota: “Con la differenza che Niang lo pagarono 3 milioni Leao 10 volte di più”, oppure: “Nettamente più forte Niang…”.

FENOMENO? – I milanisti sono scatenati: “Io appena ho visto il suo sorriso uscito dall’auto per entrare in casa Milan ho capito che quello sarebbe stato il suo target” e infine: “Ma come abbiamo fatto ad acquistare queste “punte”? In serie A siamo ai livelli più bassi. Imbarazzante. Pensare che Leao era già stato valutato un fenomeno”.

SPORTEVAI | 04-11-2019 09:42