Milan-Porto, Kalulu: "Ci è mancato il gol in più"

03-11-2021 21:15

Nel post-partita di Milan-Porto, ha parlato il difensore rossonero Pierre Kalulu ai microfoni di Amazon Prima. Il Milan ha beneficiato di un autogol in Champions League per la prima volta da novembre 2013 (Piqué).

Questo il suo commento:

“”Ci è mancato il goal in più, era difficile. Abbiamo avuto occasioni, ma è mancata anche un po’ di fortuna in tutte e due le aree di rigore. La tensione è normale in Champions League. Nel primo tempo loro hanno fatto una grande pressione, ma nel secondo tempo abbiamo avuto la volontà di fare di più e dimostrare a tutti che possiamo giocarcela. Ma il calcio è così: non si può vincere sempre”.

OMNISPORT