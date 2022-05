Milan, pronti tre acquisti: la lista di Maldini

28-05-2022 08:24

Dopo il successo in Serie A il Milan vuole assolutamente rinforzarsi per presentarsi alla grande ai nastri di partenza della prossima stagione. Con ogni probabilità Maldini e Massara non daranno il via ad una rivoluzione, ma si accontenteranno di puntellare la rosa con qualche acquisto mirato. Nello specifico, la Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa i nomi di tre giocatori che, seppur non nuovi, sembrano i prediletti dalle parti di Milanello.

Per la difesa si allontana sensibilmente Sven Botman, mentre acquista sempre più piede il nome di Gleison Bremer del Torino, conteso anche dall’Inter. Per il centrocampo, dove dovrà essere sostituito Franck Kessie, il favorito è il portoghese Renato Sanches del Lille. In avanti invece riprende piede la pista Nicolò Zaniolo dopo la grande prestazione in Conference League contro il Feyenoord.