Milan pronto a bruciare la Juventus per un colpo a parametro zero

Sebbene sia da poco terminata la sessione estiva, il Milan (a punteggio pieno in campionato grazie ai successi su Sampdoria e Cagliari) non si accontenta e resta comunque guardingo sul mercato con l’idea di muoversi in anticipo sulla concorrenza e mettere a segno qualche colpo low cost in vista della prossima stagione.

Il club rossonero infatti non ha intenzione di fermare il processo di rafforzamento avviato in questi mesi estivi mettendo a segno colpi importanti come quelli di Giroud, Ballo-Tourè, Florenzi, Pellegri e Maignan e, in quest’ottica, è deciso a non lasciarsi sfuggire le occasioni che da qui in avanti verranno a crearsi sul mercato.

L’ultima, in ordine di tempo, riguarda un giocatore in scadenza nel 2022 che il Milan ha già seguito durante l’ultima campagna acquisti.

Francisco Román Alarcón Suárez, noto come Isco, è stato infatti uno dei profili sondati in estate da Maldini e Massara per colmare il vuoto in un settore, la trequarti, lasciato sguarnito dalla partenza di Calhanoglu.

Il Milan ha poi optato quasi a tempo scaduto per acquistare Junior Messias dal Crotone, uno con tutte le qualità per ricoprire il ruolo che però ama anche molto partire dall’esterno e accentrarsi per rientrare sul suo piede forte (il sinistro).

In sostanza, per quanto la duttilità sia sempre apprezzata, il brasiliano non è uno fra i trequartisti più puri in circolazione, valutazione questa che a breve potrebbe portare il Milan a ribussare alla porta del Real Madrid per l’asso spagnolo.

Costui, reduce da alcune stagioni piuttosto in ombra, con Ancelotti potrebbe rilanciarsi ma verosimilmente non rinnoverà il contratto con le merengues. Nel 2022 dunque Isco sarà libero di firmare con chiunque vorrà e questa situazione sembrerebbe faccia molto gola al club rossonero, da sempre attento al mercato dei parametri zero.

Il Milan però dovrà stare attento perché il giocatore, proprio per la sua situazione contrattuale, è sui radar di molte società e quindi, per non lasciarselo sfuggire, sarà necessaria un’accelerazione in tempi brevi. Fra tutte le rivali in corsa per il ventinovenne iberico, una delle più accreditate parrebbe essere la Juventus di Nedved e Cherubini i quali, come i colleghi milanesi, avrebbero fiutato un affare molto succoso.

Per non lasciarsi sopravanzare dai bianconeri (e non solo), è lecito aspettarsi che il Milan sfrutti presto il proprio canale preferenziale con Madrid e riallacci i rapporti con l’entourage del giocatore, già deciso a cambiare aria e tornare a brillare con un’altra maglia la prossima stagione.

OMNISPORT | 03-09-2021 10:36