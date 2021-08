Milan: ufficiale la firma di Pellegri

Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata anche quella. Pietro Pellegri, dopo le visite mediche svolte nella giornata di ieri, è un nuovo attaccante del Milan. Il classe 2001 passa dal Monaco ai Diavoli con la formula del prestito con opzione d’acquisto (che può diventare obbligatorio).

Costo dell’operazione: 7 milioni di euro. Adesso Pioli ha un nuovo asso nella manica per l’attacco rossonero. Ecco il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Pietro Pellegri da AS Monaco FC. Il calciatore indosserà la maglia numero 64. Nato a Genova il 17 marzo 2001, il giovane attaccante esordisce in Serie A il 22 dicembre 2016, all’età di 15 anni, in occasione della partita Torino-Genoa. Pellegri colleziona 33 presenze tra Serie A (nove), Coppa Italia (una), Ligue 1 (22) e Coppa di Francia (una), segnando complessivamente cinque reti (tre in Serie A e due in Ligue 1)”.

OMNISPORT | 25-08-2021 15:27