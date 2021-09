Milan, Giroud trovato positivo al Covid-19

L’emergenza Coronavirus non accenna ad arrestarsi nemmeno in Serie A. Olivier Giroud, non convocato dalla Francia per gli impegni di questi giorni, come annunciato dal Milan è stato trovato positivo al Covid-19.

Questo il comunicato pubblicato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale:

“AC Milan comunica che oggi Olivier Giroud è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio.

Le autorità sanitarie locali di competenza sono state subito informate. Il giocatore sta bene ma deve rimanere in isolamento fiduciario.

Si precisa che Olivier non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla gara di campionato contro il Cagliari”.

Giroud sta bene, come precisato dal Milan. Ma la positività al Covid rischia di ostacolare il bell’avvio di stagione dell’ex centravanti del Chelsea, caratterizzato da buone prestazioni nelle amichevoli precampionato e dalla doppietta al Cagliari di domenica scorsa.

Al rientro dalla sosta, in attesa che Ibrahimovic torni a pieno regime, Pioli dovrà dunque fare a meno del francese in attacco. E si tratta di un problema non di poco conto, se è vero che il prossimo avversario dei rossoneri sarà la Lazio, altra formazione a punteggio pieno.

OMNISPORT | 02-09-2021 15:29