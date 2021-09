Milan, Bakayoko si presenta: "Qui ho ricevuto tanto amore"

Il nuovo centrocampista del Milan Tiemoué Bakayoko si presenta ai suoi tifosi per la seconda volta in carriera, tramite la classica conferenza stampa di rito. Queste le sue parole:

“Ho un bellissimo rapporto con la tifoseria del Milan, anche se all’inizio non è stato facile. Ma col passare dei mesi ho acquisito più fiducia: ho ricevuto tanto amore qui, spero di poterlo restituire. Ricordo benissimo l’ultima partita contro la SPAL, è un cattivo ricordo perché eravamo quasi arrivati al traguardo. Sono molto contento di poter tornare qui e giocare la Champions. La squadra è cresciuta, è ancora più forte di allora, ho visto migliorare tantissimo il club. Inoltre ci sono tantissimi francesi. Penso che sia una buona cosa avere tanti giocatori francesi o che parlano il francese. La squadra è più forte, non solo per questo, ma perché in generale è migliorata e non vedo l’ora di giocare insieme a tutti gli altri e portare a casa buoni risultati insieme”.

Sul suo ruolo nel prossimo Milan:

“Abbiamo parlato con l’allenatore appena arrivato, in modo sereno. Sappiamo che nel calcio ognuno deve guadagnarsi il posto e io gli ho detto che sono pronto a lavorare e darò il massimo per aiutare i compagni. La squadra ha ottenuto ottimi risultati, voglio portare l’esperienza acquisita negli altri club e a livello internazionale. Sicuramente, mi piacerebbe molto restare qui. Sono molto legato a questo club, è una cosa nota: considero questa squadra la mia seconda casa. Scudetto? Quando ti chiami Milan, devi provare a vincere tutti i trofei possibili e cercherò di fare il massimo per questo”.

Poi una chiusura su Kessie:

“Con Franck sono stato bene, ora molte cose sono cambiate e penso che sia cresciuto tanto. Sono contento di ritrovarlo. Per quanto riguarda il suo futuro, da parte mia spero che rimanga qui, è un giocatore molto importante per a squadra”.

OMNISPORT | 02-09-2021 14:39