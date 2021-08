Tifosi Milan delusi e increduli: Come si fa a fare la Champions ora?

Come abbassare la soglia di entusiasmo in una sola mossa. In casa Milan si respirava ottimismo e serenità dopo le prime due vittorie in campionato: l’aver ritrovato il miglior Tonali, l’inserimento felice di Giroud, le parate di Maignan: c’erano tutti gli elementi per essere propositivi ma l’ultima, attesissima, mossa di mercato ha spiazzato tutti. Prima il Milan ha preso Adli per poi lasciarlo in parcheggio al Bordeaux, poi ha completato la rosa con Messias, che tra i tanti nomi accostati ai rossoneri in questi mesi sembra essere il meno gradito al popolo milanista.

Passare dai sogni in grande (Isco, James) a quelli medi (Ounas e Faivre) per poi doversi accontentare di un ex Crotone fa storcere il naso a molti, a giudicare dalle reazioni sui social: “Un giocatore si giudica sul campo, ma il tifoso è deluso perché erano stati accostati altri nomi sulla TRQ. Però il dubbio resta: perché fino al 31/8 Messias non si è mosso da Crotone? Possibile che neanche una medio/bassa o una neopromossa ci abbia pensato a quelle cifre?”

Il web è un fiume di delusione: “Certo che passare da Isco a Messias, con un girone di Champions non semplice” o anche: “con Messias, al netto di ciò che dirà il campo e di tutti i nomi fatti e inventati, noto solamente disorganizzazione nel sostituire il turco” oppure: “Messias ha fatto 3 anni nei professionisti. Uno in C, uno in B e uno in A. Come fa ad arrivare al Milan? Fa il passo più lungo della gamba. James ha giocato nel Real Madrid, Bayern etc. Ha esperienza e a noi questo serve. Esperienza” e infine: “Fuori progetto. Fuori quota. Fuori livello. Se questo è il colpo del mercato del ritorno in CL bisogna preoccuparsi. Era meglio osare 500k in più a Calhanoglu e spendere per un’ala. Ultima speranza: visite mediche o che venga a fare il magazziniere”

