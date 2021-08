Milan, brutta notizia dal mercato: sfuma il grande obiettivo

Nel giorno dell’ufficializzazione del ritorno di Tiémoué Bakayoko e all’indomani della roboante vittoria contro il Cagliari, il Milan incassa una brutta e inattesa notizia sul mercato.

È infatti saltato l’acquisto di Romain Faivre, il fantasista del Brest che i dirigenti rossoneri, con l’avallo di Stefano Pioli, avevano individuato come il rinforzo giusto per completare il parco offensivo.

Faivre, che avrebbe dovuto rappresentare l’alter ego di Brahim Diaz come trequartista, è stato ritirato dal mercato dal Brest dopo che il club francese ha rifiutato anche l’ultimo rilancio del Milan.

Una cocente e inaspettata delusione per il dt Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara, costretti ora a cercare un’alternativa all’altezza nelle ultime 24 ore di mercato.

Decisivo per il mancato esito positivo dell’operazione la mossa azzardata del giocatore, che di fronte ai temporeggiamenti del proprio club aveva scelto di non presentarsi in ritiro alla vigilia della partita di campionato contro lo Strasburgo.

Un atto di indisciplina che al Brest non hanno incassato bene e che ha di fatto spinto il club alsaziano ad adottare la linea dura. “Ci sentiamo sotto ostaggio” aveva dichiarato il direttore sportivo Grégory Lorenzi.

L’affare sembrava comunque ancora possibile, ma la nuova offerta presentata dal Milan non ha soddisfatto le richieste del Brest che dopo una prima richiesta di 18 milioni era sceso a 15.

Il Milan dopo una prima offerta da 10 milioni era salito a 12 più tre di bonus. Troppo poco, alla luce anche del difficile rapporto venutosi a creare tra la società e il fantasista classe 1998, atteso ora ad un chiarimento per proseguire nel miglior modo possiible la stagione della possibile consacrazione ad alti livelli.

Il Milan potrebbe quindi adesso tornare su profili già seguiti nelle scorse settimane, tutti già in Italia. Possibile allora un nuovo contatto con il Crotone per Junior Messias, sul quale ci sono però da registare le riserve del fondo Elliott vista la non verdissima età del giocatore (30 anni).

Piacciono anche due giocatori di Napoli e Atalanta, che potrebbero però frenare di fronte alla possibilità di rinforzare una diretta concorrente per l’alta classifica: si tratta dell’algerino Adam Ounas, che piace al tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, e del russo Alexsej Miranchuk.



OMNISPORT | 30-08-2021 20:48