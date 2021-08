Milan, concluso con successo un altro affare a centrocampo

Non c’è alcun dubbio: è il Milan il grande protagonista del mercato in Italia. Non potrebbe essere altrimenti viste le numerose operazioni in entrata portate a compimento dal duo Maldini-Massara per rinforzare la rosa e rendere la squadra ancor più competitiva in vista del tanto atteso ritorno in Champions League.

Per puntare a dire la propria su più fronti, il “Diavolo” ha acquistato in serie Olivier Giroud, Alessandro Florenzi, Fodé Ballo-Touré, Mike Maignan e Pietro Pellegri, oltre a trattenere con sé dopo l’ultima stagione altri giocatori chiave come Sandro Tonali, Brahim Diaz e Fikayo Tomori.

Il Milan, dunque, ha già prodotto un notevole sforzo a livello economico per fornire a Stefano Pioli tante alternative di livello ma questo in via Aldo Rossi non è bastato a fermare gli uomini di mercato milanisti i quali, nelle ultime ore, hanno messo a segno l’ennesimo colpo di questa ricca sessione di calciomercato.

In attesa infatti che nel capoluogo lombardo sbarchi il trequartista tanto richiesto dal tecnico emiliano per rimpiazzare la partenza di Calhanoglu, il Milan ha chiuso un’altra operazione in entrata assicurandosi a partire dalla stagione 2022/23 le prestazioni di Yacine Adli.

Il giocatore classe 2000, a lungo accostato ai colori rossoneri nelle scorse settimane, è stato infatti acquistato per una cifra attorno ai 10 milioni (bonus inclusi) dal Bordeaux, squadra in cui il nativo di Vitry-sur-Seine rimarrà in prestito fino a fine anno.

Adli intanto, prima di tornare in campo tra le file dei Girondini, si recherà a Milano per effettuare le visite mediche e mettere la firma su un quinquennale che lo legherà al Milan per diverso tempo.

È quindi un acquisto in prospettiva quello fatto dai dirigenti rossoneri i quali in questo modo si sono assicurati un profilo duttile (può ricoprire più ruoli a centrocampo) e di talento a centrocampo, un settore di cui quest’anno farà parte anche Tiemoué Bakayoko: l’ex Chelsea infatti, tornato in città in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ha messo la firma sul contratto offertogli dal Milan.

OMNISPORT | 30-08-2021 16:35