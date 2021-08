Altro colpo del Milan: è ufficiale, Bakayoko torna in rossonero

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità, adesso ci sono anche quelli: a due anni di distanza dalla sua prima esperienza in rossonero, Tiémoué Bakayoko torna a vestire la maglia del Milan.

Il centrocampista transalpino, che nella mattinata di domenica ha sostenuto le visite mediche di rito, ha apposto la firma sul contratto che lo lega al club meneghino. L’ufficialità l’ha data il sito della Lega Serie A.

In attesa dei comunicati di Milan e Chelsea, emergono i dettagli sulla natura del trasferimento a Milano del francese: l’operazione si sarebbe chiusa in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Per Bakayoko, come detto, si tratta di un ritorno sulla sponda rossonera del Naviglio, avendo già vestito la maglia del ‘Diavolo’ nella stagione 2018/2019: allora collezionò 42 apparizioni condite da una rete, segnata all’Inter nel derby di ritorno vinto dai nerazzurri.

A breve arriverà anche l’ufficialità di Yacine Adli, talento atterrato a Linate per sostenere le visite mediche: in seguito rientrerà in Francia per continuare a giocare col Bordeaux, dove il Milan lo lascerà in prestito.

OMNISPORT | 30-08-2021 16:45