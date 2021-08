Milan, giornata decisiva per sciogliere il nodo del trequartista

Saranno frenetiche le ultime ore di calciomercato per il Milan. Il club rossonero infatti non ha ancora terminato la propria campagna acquisti e fino al “gong” della sessione estiva farà di tutto per consegnare a Stefano Pioli gli ultimi rinforzi richiesti.

Nonostante si sia rivelata già molto competitiva nelle prime due giornate di campionato (vittorie contro Sampdoria e Cagliari), la squadra resta ancora sguarnita sulla trequarti, un settore sul quale Maldini e Massara stanno lavorando da tempo per trovare il profilo migliore.

In quest’ottica, dopo i tanto nomi sondati nelle scorse settimane, gli uomini di mercato milanisti paiono essersi definitivamente decisi mettendo nel mirino Romain Faivre.

Il classe 1998 è il nome che più ha convinto in via Aldo Rossi dove già nella giornata di oggi sperano di mettere la parola fine a una trattativa per la quale, sebbene la distanza tra le parti si sia assottigliata nelle ultime ore, deve essere ancora trovata la quadra.

Il Milan infatti si è avvicinato ai 15 milioni richiesti dal Brest alzando la propria offerta da 10 a 12 milioni, un tentativo che però non è servito ad ammorbidire i francesi. Questi, dopo l’uscita allo scoperto del giocatore che ha chiesto (e ottenuto) di non prendere parte alla trasferta di Strasburgo, vogliono monetizzare il più possibile la cessione del proprio talento e proveranno a far muro fino all’ultimo.

L’inserimento di alcuni bonus nell’affare però potrebbe essere il giusto compromesso per avere la tanto attesa fumata bianca e portare a Milano un ragazzo che da giorni sogna di cambiare aria e vestire la maglia del “Diavolo”.

Perché questo scenario diventi realtà manca davvero poco ma il Milan deve correre: il tempo scorre impietoso e tentennare con l’intento di concludere l’affare alle condizioni più vantaggiose non è, a questo punto, la miglior mossa per completare la rosa e consentire ai tifosi rossoneri di sognare ancora più in grande.

OMNISPORT | 30-08-2021 14:53