Milan, minacce choc contro Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma è finito di nuovo nel mirino degli ultras del Milan. L’ex portiere rossonero, passato al Paris Saint Germain a parametro zero questa estate, è stato bersagliato da alcuni striscioni, affissi sui cancelli di Milanello dai tifosi del Diavolo, arrivati per sostenere la squadra in vista della partita di domenica sera contro il Cagliari.

“Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo” e “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo… stai attento quando girerai per Milano”, gli insulti e le minacce scritti sugli striscioni.

Donnarumma, che negli scorsi ha perso lo zio Ferdinando (“Ti renderò orgoglioso, lo prometto”) si sta giocando il posto da titolare nel Psg con Keylor Navas: il prossimo appuntamento è a Reims, dove spera di debuttare dal 1′.

“Sono venuto a Parigi per giocare – ha detto in un’intervista a Canal+ -. Il Psg mi ha cercato e mi ha voluto. E io ho voluto il Psg, la concorrenza non mi fa paura, Navas è un grande portiere, ma sono qui per giocare, la concorrenza fa bene a tutti e due, e anche a me, fa crescere tanto”.

“Sono venuto qui per giocare e quindi darò tutto me stesso per essere titolare, però è giusto che ci sia concorrenza perché fa crescere tanto. Sono pronto, prontissimo per giocare. La concorrenza con Navas non crea problemi in spogliatoio, e c’è sempre in grandi squadre. Keylor è una bravissima persona, ci siamo salutati, siamo amici quindi non c’è nessun problema. Voglio diventare il numero uno al mondo, e con lavoro e determinazione spero di riuscirci”.

OMNISPORT | 28-08-2021 10:18